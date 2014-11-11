Форма поиска по сайту

11 ноября 2014, 22:39

Безопасность

СК проводит проверку в связи с сообщением об избиении школьницы в Подмосковье

Фото: ТАСС/

Следственный комитет проводит доследственную проверку в связи с сообщением об избиении школьницы в подмосковной Ивантеевке, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области.

Причиной проверки стал появившийся в интернете видеоролик, в котором несколько школьниц наносят удары по лицу своей сверстнице, а затем одна из них вырывает девочке клок волос.

Сейчас следователи устанавливают личность потерпевшей, а также школьниц, участвовавших в нанесении побоев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, осенью прошлого года в Наро-Фоминском районе Подмосковья семь школьниц избили девушку-инвалида и отобрали у нее мобильный телефон. Впоследствии зачинщица преступления была осуждена на 5,5 лет колонии. Другие фигурантки дела получили от полутора до трех лет лишения свободы.

Следственный комитет избиения школьницы доследственные проверки чп

