Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая 2015, 02:11

Происшествия

В Подмосковье девушка выпрыгнула из окна роддома, узнав о смерти малыша

Фото: M24.ru /Михаил Сипко

В Мытищах следователи выясняют обстоятельства смерти роженицы, сообщает пресс-служба областного главка СКР.

Ранним утром во вторник 25-летняя девушка выбросилась из окна родильного отделения больницы. Накануне девушка родила двойню, но в ночь с 4 на 5 мая один из младенцев скончался.

Узнав об этом, девушка долго не могла прийти в себя, а затем, находясь в коридоре больницы на четвертом этаже, открыла окно и выпрыгнула.

Очевидцем трагедии стала санитарка, но она находилась в другом конце коридора и не успела предотвратить случившееся. От полученных при падении травм девушка скончалась.

К настоящему времени закончен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, а также медицинский персонал. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Сайты по теме

Следственный комитет происшествия следствие роженница чп мо

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика