В Подмосковье девушка выпрыгнула из окна роддома, узнав о смерти малыша

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В Мытищах следователи выясняют обстоятельства смерти роженицы, сообщает пресс-служба областного главка СКР.

Ранним утром во вторник 25-летняя девушка выбросилась из окна родильного отделения больницы. Накануне девушка родила двойню, но в ночь с 4 на 5 мая один из младенцев скончался.

Узнав об этом, девушка долго не могла прийти в себя, а затем, находясь в коридоре больницы на четвертом этаже, открыла окно и выпрыгнула.

Очевидцем трагедии стала санитарка, но она находилась в другом конце коридора и не успела предотвратить случившееся. От полученных при падении травм девушка скончалась.

К настоящему времени закончен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, а также медицинский персонал. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.