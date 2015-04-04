СК проводит проверку по факту самоубийства гражданина Таджикистана в СИЗО

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Столичное управление Следственного комитета РФ проведет доследственную проверку по факту самоубийства в СИЗО "Матросская тишина" гражданина Таджикистана, подозреваемого в серии убийств. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-секретарь столичного главка СК Юлия Иванова.

По ее словам, мужчина был обнаружен повешенным в своей камере в СИЗО-1 в четверг.

"В состоянии комы он был экстренно доставлен в одну из городских больниц, где в пятницу скончался", - сказала представитель Следственного комитета.

В середине марта сообщалось, что полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии жестоких убийств в столице.

Задержанный приходил в квартиры под видом сотрудника коммунальных служб, после чего нападал на впустивших его с ножом. Его подозревают в причастности к серии убийств на севере и юге столицы, в том числе к убийству на Нагатинской улице. Тогда в квартире были обнаружены тела четырех человек: супругов, их ребенка и его бабушки.

На след подозреваемого удалось выйти в ходе расследования уголовного дела об убийства 65-летней москвички, совершенном на Судостроительной улице. 11 марта в квартире по этому адресу произошел пожар. В одной из комнат была найдена хозяйка помещения с многочисленными ножевыми ранениями.

В результате сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Мужчина сознался в убийстве еще шести человек, в том числе семьи из четырех человек.

Напомним, 5 декабря в квартире дома №13 по Нагатинской улице нашли тела четырех человек. Найденная мертвой 52-летняя женщина являлась бухгалтером ГКБ имени Боткина, ее 28-летний сын работал медбратом в этой же больнице. В квартире также были обнаружены тела 50-летнего мужа женщины и 76-летней пенсионерки. Они погибли от множественных ножевых ранений.