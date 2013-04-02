Следственный комитет переедет на Новый Арбат

Фото: boi-mt.ru

Аппарат Следственного комитета России переедет на Новый Арбат. Для ведомства отремонтируют трехэтажное здание 1889 года постройки площадью более 1 тысячи квадратных метров.

Аукцион на контракт по капитальному ремонту назначен на 29 апреля. В ходе работ планируется заменить тепловые сети, а также разработать новые архитектурно-планировочные решения, сообщает Объединенная редакция изданий мэра и правительства Москвы.

Следственному комитету планируют отдать здание по адресу ул. Новый Арбат, дом 1, строение 2. Ремонт в нем планируют завершить в течение двух лет с момента подписания госконтракта.