Следователи проводят проверку по факту смерти подростка в Раменском районе

Фото: ТАСС

В Раменском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела подростка, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

В воскресенье утром на одном из участков в деревне Поповка был найден повешенным на лестнице 17-летний юноша.

По данным следствия, подросток учился в 10-м классе, воспитывался в полной и благополучной семье. О каких-либо явных конфликтах или проблемах в его жизни в последнее время близкие рассказать не смогли.

Следователи устанавливают мотивы, толкнувшие подростка на отчаянный шаг - по предварительным данным, основной является версия о самоубийстве.