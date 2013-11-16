Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября 2013, 22:10

Наука

Генпрокуратура сняла претензии к руководству фонда "Сколково"

Генпрокуратура сняла претензии к руководству фонда "Сколково"

Генпрокуратура сняла претензии к руководству фонда "Сколково". Об этом сообщили в ведомстве. Там отметили, что ранее выявленные нарушения устранены.

У Генпрокуратуры были серьезные претензии к работе руководства "Сколково". Внимание привлекло строительство объектов без разрешительных документов, а также выделение грантов более чем на три с половиной миллиарда рублей.

Также ранее Генпрокуратура в результате комплексной проверки фонда "Сколково" выявила нецелевое расходование и хищение 125 миллиардов рублей.

Сколково следствие нарушения хищения Генпрокуратура

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика