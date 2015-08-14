Замглавы института Сколково попал в больницу

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Замдиректора Института права и развития ВШЭ – Сколково Хаким Мурсалимов попал в больницу с разбитой головой, пишут "Дни.Ру". По дороге в медучреждение он устроил дебош и врачам пришлось привязать его к каталке.

"Да, привезли доцента. Его вместе с полицией привезли, к каталке даже привязали", – сказал охранник медучреждения.

После того как Мурсалимова доставили в больницу, он продолжил буянить, поэтому врачи вкололи ему успокоительное.

После этого научный сотрудник рассказал, что с ним произошло: "Просто шел, устал, решил уснуть. Соответствовал всем стандартам поведения".

Как выяснили полицейские, Мурсалимов выпивал вместе с друзьями в ресторане. Во время застолья он вышел из помещения, а через полчаса сотрудники ресторана нашли его с пробитой головой на улице.