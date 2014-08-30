В аэропорту "Шереметьево" задерживается вылет самолета в Анталию

Фото: ИТАР-ТАСС

В аэропорту "Шереметьево" пассажиры авиакомпании "Северный ветер" не могут вылететь в Анталию. Туристы должны были улететь еще рано утром, передает телеканал "Москва 24".

Все они были размещены в гостиницу, рассказала генеральный директор "Пегас туристик" Анна Подгорная.

"Туристы по нормативам все накормлены и размещены в отеле, расчетное время вылета 18.45. Согласно нормативам, им предоставлено питание. Задержка была по техническим причинам, из-за поломки борта", - сказала она.

Ранее был задержан авиарейс Ростов-Москва из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. На место прибыли кинологи, которые обследовали территорию аэропорта, однако взрывоопасных предметов не обнаружили. Посетителей и сотрудников аэропорта эвакуировали.

Согласно онлайн-табло авиаузла, рейс, запланированный на 9.00, отправится в 11.45 по московскому времени. Добавим, что на прошлой неделе аэропорт Ростова-на-Дону также был эвакуирован из-за звонка о минировании, но бомбу не нашли.