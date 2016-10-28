Аэропорт Шереметьево перейдет на осенне-зимнее расписание

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Аэропорт Шереметьево с 30 октября начнет работать по осенне-зимнему расписанию полетов. Как сообщает Агентство "Москва", авиагавань увеличит число рейсов и откроет новые направления.

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Лондон с 18 до 32 раз в неделю. В Новосибирск самолеты станут летать четыре раза в день, а Ставрополь – три. По сравнению с прошлым зимним сезоном, возрастет частота рейсов в Сочи, Аликанте, Дели, Екатеринбург, Гуанчжоу, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Тегеран, Тюмень, Уфу, Валенсию и Волгоград. Также откроются направления в Сыктывкар и Ульяновск.

Nordwind Airlines продолжит выполнять регулярные рейсы в Сочи и Анапу, а также добавит в расписание рейсы в Казань, Ростов-на-Дону, Красноярск, Минеральные Воды, Волгоград, Воронеж и Белгород. Кроме того, перевозчик сохранит полеты по своим регулярным международным направлениям и запустит рейсы в Ереван.

Авиакомпания Pegas Fly продолжит летать в Хабаровск, Владивосток, Благовещенск и Магадан, а также откроет новый рейс в Красноярск. На международных направлениях перевозчик выполнит рейсы в Акабу, Анталию, Джербу, Энфиду и Пафос. Royal Flight будет обслуживать туристические направления: Гоа, Пхукет, Нячанг и другие курорты. "Северсталь" продолжит совершать регулярные рейсы из Шереметьево в Череповец.

Китайский перевозчик China Southern Airlines будет ежедневно выполнять рейсы по маршруту Москва – Гуанчжоу, в том числе три раза в неделю с остановкой в Ухань. Самолеты в Ланчжоу будут летать четыре раза в неделю. Авиакомпания Sichuan Airlines продолжит выполнение рейсов в Москву из китайского города Чэнду два раза в неделю.

Кроме того, график полетов летнего расписания сохранят латвийская компания аirBaltic, польская LOT Polish Airlines и чешская Smartwings.