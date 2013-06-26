Контрабандист пытался вывезти в багаже 40 килограммов украшений

В аэропорту Шереметьево задержали контрабандиста, который пытался провезти багаже 13 тысяч ювелирных украшений, общий вес которых составил без малого 40 килограммов. Предварительная стоимость груза - свыше 30 миллионов рублей.

"В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость украшений, должностными лицами таможни было принято решение о проведении комплексной экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - рассказала "Москве 24" пресс-секретарь шереметьевской таможни Татьяна Соколова.

Контрабандисту грозит административная ответственность в виде крупного штрафа.