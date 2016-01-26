В Шереметьеве задержали пассажирку по подозрению в краже более 12 тысяч долларов

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В аэропорту Шереметьево задержали пассажирку рейса Гуанчжоу-Москва по подозрению в краже более 12 тысяч долларов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря управления МВД на транспорте по ЦФО Валентину Щекину.

В дежурную часть аэропорта Шереметьево обратился гражданин Армении который сообщил о неизвестных, похитивших во время перелета рейса Гуанчжоу-Москва из его ручной клади 12,2 тысячи долларов, 155 евро, 10 тысяч рублей и 900 юаней.

Позднее, в ходе личного досмотра 40-летней пассажирки того же рейса, в ее сумочке были обнаружены деньги заявителя. По данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе в аэропорту Внуково задержали 57-летнего москвича, подозреваемого в хищении у пассажирки наручных часов стоимостью 60 тысяч рублей.

Женщина в своем заявлении сообщила, что при прохождении специального контроля и досмотра в терминале А аэровокзального комплекса перед вылетом рейсом Москва-Киров неизвестный тайно похитил у нее наручные часы. Сотрудникам полиции по горячим следам удалось задержать москвича, вылетавшего рейсом Москва-Чебоксары. В ходе проведения личного досмотра у мужчины изъяли похищенные часы.