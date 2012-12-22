Аэропорт Шереметьево празднует День пассажира

В аэропорту Шереметьево празднуют День пассажира. Тем, кто в этот день прилетает или наоборот, покидает столицу, раздают подарки.

Как сказал представитель аэропорта, "День пассажира у нас каждый день, но подарки дарим только сегодня". Для пассажиров приготовлена специальная развлекательная программа. Также были объявлены победители различных конкурсов, которые аэропорт проводил ранее.

Перед посетителями аэропорта выступил детский хор. А чуть позже зрителей порадовала концертом группа "Мумий Тролль".

В предновогодний период количество пассажиров увеличивается в несколько раз. Примерно такая же ситуация наблюдается и в летние месяцы.

"22 декабря начинается пик новогодних перевозок, - сообщил корреспонденту телеканала "Москва 24" руководитель пресс-службы Шереметьево Роман Генис. - Мы готовы к этому. Все службы приведены в состояние повышенной готовности".