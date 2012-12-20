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Новости

20 декабря 2012, 10:49

Происшествия

ФАС признала договор между "Аэрофлотом" и "Шереметьево" неконкурентным

Аэрофлот и Шереметьево признали нарушителями закона о конкуренции

Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы признало соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Шереметьево" и "Аэрофлотом" антиконкурентным, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в октябре 2012 года компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее передачу авиаперевозчику терминалов D, E и F аэропорта. По мнению ФАС, это создаст конкурентное ограничение и поставит в неравное положение "Аэрофлот" и остальные авиакомпании.

Нарушителям выданы предписания о расторжении соглашения, также компании оштрафуют на сумму не менее ста тысяч рублей.

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