ФАС признала договор между "Аэрофлотом" и "Шереметьево" неконкурентным

Аэрофлот и Шереметьево признали нарушителями закона о конкуренции

Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы признало соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Шереметьево" и "Аэрофлотом" антиконкурентным, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в октябре 2012 года компании подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее передачу авиаперевозчику терминалов D, E и F аэропорта. По мнению ФАС, это создаст конкурентное ограничение и поставит в неравное положение "Аэрофлот" и остальные авиакомпании.

Нарушителям выданы предписания о расторжении соглашения, также компании оштрафуют на сумму не менее ста тысяч рублей.