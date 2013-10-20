Срок задержания активиста Шереметьевского профсоюза продлен на 72 часа

Мещанский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания исполнительного директора "Шереметьевского профсоюза летного состава" Алексея Шляпникова. Его подозревают в вымогательстве взятки у руководства "Аэрофлота".

Напомним, на представителей профсоюза Шереметьево, Алексея Шляпникова и Валерия Пимошенко, завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

По данным следствия, они требовали от летного директора "Аэрофлота" 100 миллионов рублей. Правоохранительные органы заместителя руководителя и активиста Шереметьевского профсоюза летного состава с поличным, когда те получали первую часть незаконного вознаграждения - 10 миллионов рублей.