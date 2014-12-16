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Москва 24

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Культура

16 декабря 2014, 15:20

M24.ru открыло фотовыставку в аэропорту Шереметьево

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В Шереметьеве открылась фотовыставка M24.ru "Так живет Москва"

В аэропорту Шереметьево открылась фотовыставка сетевого издания M24.ru "Так живет Москва", где можно увидеть красочные снимки, иллюстрирующие яркие моменты жизни столицы за 2014 год.

Салюты и народные гулянья, уличные театры и танцы на набережных, спортивные соревнования и концерты - все это увидят на нашей выставке гости аэропорта.

В Шереметьеве разместились 40 стендов с более чем 70 фотографиями. Их авторы - фотографы издания M24.ru. Выставка расположилась в холлах, соединяющих станцию Аэроэкспресса с терминалами D и E.

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"Так живет Москва" открыта до 15 января.

Отметим, что летом M24.ru провело фотовыставку "Москва день за днем" на площади Павелецкого вокзала. Праздники и весенние снегопады, салюты и фонтаны, уличные спектакли и выпускные – все это можно было увидеть на снимках наших фотографов.

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