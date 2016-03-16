Пассажиропоток Шереметьева зимой вырос почти на 9%

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В январе и феврале пассажиропоток аэропорта Шереметьево по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,9 процента. Общее количество пассажиров воздушной гавани составило 4,478 миллиона человек, сообщает МИА "Россия сегодня".

На международных воздушных линиях пассажиропоток за два месяца вырос на 4,7 процента, до 2,453 миллиона человек, а на внутренних – на 14,5 процента, до 2,024 миллиона человек.

Самыми популярными зарубежными направлениями этой зимой стали Париж, Бангкок, Прага, Тель-Авив, Амстердам, а внутренними – Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург и Калининград.

Число пассажиров на рейсах в Нячанг, Гоа, Астана, Алма-Ата, Тбилиси и Томск выросло в два раза.

Ранее m24.ru сообщало, что аэропорт Шереметьево запустил мобильное приложение для пользователей смартфонов и планшетов на операционных системах iOS и Android. Мобильное приложение поддерживает систему внутренней навигации, позволяющую определить свое местонахождение в пределах аэровокзального комплекса и проложить оптимальный маршрут до пункта назначения в аэропорту.

Данная функция работает с помощью установленных маяков на базе технологии iBeacon, число которых постоянно увеличивается. Благодаря этой технологии межэтажный и межтерминальный маршрут строится с учетом инфраструктуры аэропорта.