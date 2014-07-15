Руководство Шереметьева пожаловалось в прокуратуру на застройщика

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Руководство аэропорта Шереметьево пожаловалось в прокуратуру на строительство склада рядом со взлетной полосой. Объекты расположены на расстоянии всего 2 километров друг от друга, сообщает "Коммерсантъ".

По словам руководства аэропорта, стройка не была согласован и несет угрозу безопасности полетов из-за "массового скопления птиц".

Помимо прокуратуры руководство Шереметьева обратилось к губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В обращении на имя губернатора говорится о "стройке, производящейся вопреки требованиям Воздушного кодекса".

Воробьев заявил, что вопрос о строительство складского комплекса на рассмотрение не выносился. Законность постройки проанализирует специальная комиссия.