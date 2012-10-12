В "Шереметьево" досрочно завершен ремонт взлетно-посадочной полосы

Фото: ИТАР-ТАСС

С 7 утра 12 октября в "Шереметьево" заработала первая взлетно-посадочная полоса, закрытая на ремонт с 1 октября 2012 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

В ходе ремонта были заменены 24 аэродромные плиты, проведен ремонт и герметизация швов, трещин и сколов остальных плит, а также была модернизирована часть светосигнального оборудования.

Участок ВПП-1 был закрыт на ремонт до 15 октября, однако службы аэропорта досрочно закончили работы.

Из-за ремонта были задержаны более 70 рейсов компании "Аэрофлот", и из-за этого перевозчик собирался подавать в суд на аэропорт. Время задержки составляло от 16 минут до 7 часов.