Рейс из Москвы в Анталью задержан на восемь часов

Десятки пассажиров восемь часов ждут вылета из Шереметьева в Анталию

Несколько десятков пассажиров восемь часов ждут вылета из аэропорта Шереметьево в Анталью. Рейс турецкой авиакомпании Onur Air был запланирован еще на 2.55, пассажиров, по их словам, пригласили на посадку лишь в 3.30, а уже в самолете при рулежке экипаж обнаружил неисправность, сообщает телеканал "Москва 24".

После этого пассажиров попросили покинуть салон. "Мы до сих пор не можем вылететь. Нас пустили в самолет, мы там сидели. Потом, когда уже выруливали на взлетную полосу, выяснилось, что что-то случилось с колесом", - рассказала пассажирка самолета Юлия Чернова.

Через несколько часов ожидания пассажиров отправили в гостиницу аэропорта. В настоящее время техники пытаются починить самолет. Точное время его вылета пока неизвестно.

30 июня пассажиры авиакомпании "Трансаэро" сообщили о многочасовых задержках рейсов в аэропорту Домодедово. Один из самолетов в Анталью опоздал с вылетом более чем на три часа, а в Тиват – почти на семь часов. Представители перевозчика заявили, что самолеты задерживаются из-за технических неисправностей.

В редакцию m24.ru обратился читатель, сообщивший о задержке самолетов. "Время отправления рейсов UN 9249 (Анталья – m24.ru) и UN 391(Тиват – m24.ru) из аэропорта Домодедово в 07.00 и 08.20 соответственно в очередной раз перенесено. Представители авиакомпании утверждают, что авиапарк сломался и его ремонтируют. 29 июля тоже сломался самолет и его вылет задержали на пять часов", – сообщил пассажир авиакомпании m24.ru.

По его словам, во время ожидания особенно сложно приходится пассажирам с детьми, им не хватает мест в залах ожидания. При этом мест в комнатах отдыха тем, кто путешествует с детьми, никто не предлагал.