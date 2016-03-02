"Аэрофлот" отменил 19 рейсов на 2 марта из-за снегопада

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 19 рейсов на 2 марта из-за снегопада, сообщает Агентство "Москва".

Из аэропорта Шереметьево отменили рейсы в Калининград, Анапу, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Нижнекамск, Казань, Архангельск, Воронеж, Тюмень, Симферополь, Алма-Ату, Варшаву, Вильнюс, Таллин, Хельсинки, Франкфурт, Рим, Дюссельдорф и Ригу.

Пассажиров отмененных рейсов перевезут последующими рейсами. Кроме того, 2 марта изменилось время вылета четырех рейсов из Шереметьево в Самару, Краснодар, Вильнюс и Стокгольм.

Ранее m24.ru сообщало, что столичные аэропорты справились с последствиями серьезного снегопада, который обрушился на московский регион в ночь на среду. Серьезных задержек с прилетом и вылетом самолетов не наблюдается.

Некоторые проблемы испытывают снегоуборщики в аэропорту Шереметьево, которым пока не удалось полностью очистить снег со взлетно-посадочных полос. Аналогичная работа в Домодедове уже выполнена.