Первый чартер в Турцию вылетит из Шереметьева 2 сентября

Первый чартерный рейс в Турцию вылетит из Шереметьева 2 сентября, сообщается на сайте аэропорта. Рейс выполнит авиакомпания Royal Flight.

Рейс Москва – Анталья выполнит Boeing 767, на его борту будет более 300 туристов. В Анталье самолет встретят торжественной церемонией, подготовленной принимающей стороной.

Авиакомпания Nord Wind возобновит чартерные рейсы в Турцию из Шереметьева 4 сентября.

Основной поток чартерных рейсов в Шереметьеве обслуживается в терминале С. Специально для пассажиров ночных рейсов аэропорт Шереметьево ввел бесплатный ночной трансфер по заявкам между терминалами на время перерыва в работе с 1:30 до 6:30 автобуса-шаттла по внутренней дороге. Схема расположения шаттлов доступна по ссылке.

История вопроса

Запрет чартерных рейсов в Турцию ввели в ноябре прошлого года. Такую меру вместе с другими экономическими санкциями РФ ввела после атаки турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24.

Позже на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил о возобновлении чартерного сообщения, соответствующий документ был подписан в конце июня.

22 июля Федеральное агентство воздушного транспорта сняло все ограничения на осуществление нерегулярных (чартерных) рейсов между РФ и Турцией.

