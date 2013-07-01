Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь на 1 июля в Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате ЧП никто не пострадал, но полоса оказалась парализована на 40 минут.

По предварительным данным, пилот не рассчитал расстояние и слишком поздно начал тормозить. Лайнер не был поврежден, его сразу окружили машины экстренных служб.

Известно, что грузовой Boeing -747, принадлежащий российской авиакомпании AirBridge Cargo, выполнял рейс из Франкфурта. В данный момент выясняются причины произошедшего, самолет уже отбуксировали на место стоянки.

Всего в результате инцидента было задержано 98 рейсов "Аэрофлота", сообщила компания на своей странице в TwitLonger. Задержки составили от 10 минут до 3 часов. Полностью войти в расписание перевозчик планирует к 13.00 1 июля.