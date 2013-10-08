Форма поиска по сайту

08 октября 2013, 10:08

Железнодорожный состав парализовал движение в подмосковной Щербинке

На железнодорожном переезде в подмосковной Щербинке по неустановленным причинам остановился состав. Движение парализовано по обе стороны переезда - вагоны перекрыли не только проезжую часть, но и пешеходный переход.

Об инциденте сообщили зрители телеканала "Москва 24". На любительской видеосъемкевидно, как самые отчаянные пешеходы, рискуя жизнью, пытаются пролезть под вагонами.

Напомним, это не первое ЧП на переезде в Щербинке. 26 августа электричка протаранила автомобиль, который выехал на пути. Машину протащило несколько десятков метров. Позже выяснилось, что дежурный по станции вручную открыл шлагбаум. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Щербинка наземный транспорт поезда железнодорожные переезды сбой в движении составы ж/д и вокзалы мо

