Железнодорожный состав парализовал движение в подмосковной Щербинке

Движение в подмосковной Щербинке парализовано из-за вставшего состава

На железнодорожном переезде в подмосковной Щербинке по неустановленным причинам остановился состав. Движение парализовано по обе стороны переезда - вагоны перекрыли не только проезжую часть, но и пешеходный переход.

Об инциденте сообщили зрители телеканала "Москва 24". На любительской видеосъемкевидно, как самые отчаянные пешеходы, рискуя жизнью, пытаются пролезть под вагонами.

Напомним, это не первое ЧП на переезде в Щербинке. 26 августа электричка протаранила автомобиль, который выехал на пути. Машину протащило несколько десятков метров. Позже выяснилось, что дежурный по станции вручную открыл шлагбаум. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.