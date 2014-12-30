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МО

30 декабря 2014, 10:54

В Щелково без отопления остались 5000 человек

Щелково отопление авария чп мо

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В подмосковном Щелково 5000 человек остались без отопления и горячей из-за прорыва теплотрассы, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

В зону отключения попало 19 жилых домов и 2 детсада. Тепла нет по адресам: улица Сиреневая, д.д. 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 26, улица Западная, д.д. 26, 28, улица Полевая, д.д. 2, 4, 6а, 6б, 8, 8а, 16, улица Комсомольская, д.3.

На месте аварии работает ремонтная бригада. Теплоснабжение обещают восстановить в ближайшие часы.

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