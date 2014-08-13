Три человека погибли в результате аварии в Сергиевом Посаде

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Три человека погибли в результате аварии с участием мотоцикла и легковушки в Подмосковье. Обстоятельства аварии уточняются, сообщает пресс-служба подмосковного ГИБДД.

Инцидент произошел 12 августа в 1.30 на Московском шоссе в Сергиевом Посаде. Автомобиль Volkswagen столкнулся с мотоциклом Honda.

Три человека скончались на месте происшествия, еще один получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован.

По данному факту проводится проверка. По ее результатам будут установлены причины аварии и принято решение о возбуждении уголовного дела.