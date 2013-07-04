Конкурс в "научную роту" МГТУ составляет пять человек на место

Фото: ИТАР-ТАСС

Конкурс в "научную" роту Московского государственного технического университета имени Баумана составил пять человек на место. Об этом сообщил ректор МГТУ Анатолий Александров.

"Желающие служить в научных ротах не просто есть, желающих очень много. У нас большой конкурс был в научные роты: один к пяти", - цитирует ИТАР-ТАСС слова Александрова.

Также ректор отметил, что среди кандидатов есть выпускники, которые получили диплом и их отбирали по научным результатам.

Напомним, в марте 2013 года глава министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что в российской армии могут появиться "научные роты". В их составе способные студенты под руководством военных преподавателей будут выполнять научно-технические работы в интересах военного ведомства.

При этом власти готовы финансировать научно-исследовательские и конструкторские работы.