Подмосковные власти займутся лечением лесов

Глава Подмосковья Сергей Шойгу поручил главе областного Комитета лесного хозяйства Евгению Трунову подсчитать количество больного леса и составить план по его лечению.

С 1 июля управление лесами Подмосковья перешло от Рослесхоза в ведение правительства Московской области. В области также создан Комитет лесного хозяйства, который возглавил бывший замруководителя Рослесхоза Евгений Трунов.

Губернатор Московской области Сергей Шойгу, говоря о лечении лесов, напомнил, что принято решение о создании питомников, где будут выращивать деревья. Он попросил главу Комитета Трунова составить план по лечению леса, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Все ваши показатели должны стать подконтрольными. Если мы говорим о кадастре, нужно вывесить график, кто, когда и в какие сроки завершит эту работу, посчитать, сколько больного леса – его очень много. Исходя из этого, сделайте план по лечению леса", – поручил Шойгу Трунову, отметив, что сроки по их созданию должны быть реальные.

Важной характеристикой питомников, по мнению губернатора, должна стать их высокотехнологичность, а также ответственное отношение к делу работающих в них людей – "чтобы работали с душой".

Кроме того, Шойгу заявил о необходимости наладить жесткую работу по контролю за тем, что происходит в лесах в выходные. По мнению главы региона, для этого нужно также привлекать общественность.

В свою очередь председатель подмосковного правительства Андрей Шаров сообщил, что из регионального бюджета на развитие лесного хозяйства выделено 300 млн рублей.

"Но пока федеральных субвенций недостаточно, сейчас идет спор о 720 млн рублей. Мы будем настаивать на этой цифре, чтобы эффективно осуществлять полномочия по управлению лесами", – отметил Шаров.