В новом сезоне столичные театры будут показывать спектакли с 8 вечера

"Интервью": Сергей Капков о столичных парках и ремонте театров

В новом сезоне театры перейдут на новое расписание и будут показывать спектакли с 8 часов вечера. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков в интервью телеканалу "Москва 24".

"Мы не забыли про идею с новым расписанием. Но она выглядит так, что ее надо реализовывать индивидуально для каждого театра. Надо определить, в какие дни удобнее доехать к восьми, потому что некоторые спектакли идут больше трех часов, и попасть домой москвичам будет затруднительно - уже будет закрыто метро", - сказал Капков.

По словам главы департамента культуры, часть театров уже перешла на новый график, в частности "Гоголь-центр" и "Практика".

"К новому сезону мы уже будем полностью готовы", - заявил Капков.

Чиновник добавил, что некоторым театрам, возможно, придется поменять репертуарную политику.