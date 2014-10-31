Сервис анализа расходов Сбербанк Онлайн: новый шаг к управлению вашими финансами

undefined

При современном ритме жизни нам не всегда хватает времени на планирование своих расходов. Порой мы забываем о том, что деньги любят счет, и грамотное управление личными финансами может помочь в осуществлении самых грандиозных планов. Сбербанк предлагает своим клиентам удобный инструмент для анализа и планирования расходов.

Каждый хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда нужно было накопить некоторую сумму для будущей крупной покупки. А, может быть, задавал себе вопрос, почему порой так сложно отложить деньги на отпуск. Или не начинал готовить финансовую подушку на случай непредвиденных ситуаций, несмотря на данные себе обещания. Причиной всему этому может быть то, что весомая часть бюджета уходит на, казалось бы, мелкие траты, без которых можно было бы обойтись. Западные экономисты уже даже дали этой проблеме название — "фактор капучино".

Дело в том, что небольшие траты легче даются нам психологически! Куда уходят деньги? Это могут быть ежедневные посиделки в кафе с чашкой кофе, журналы или газеты или, к примеру, регулярные траты на такси. Чтобы выявить такую дыру в бюджете, бизнес-тренеры советуют в течение нескольких месяцев постоянно записывать и анализировать свои расходы. Но теперь не обязательно вести домашнюю бухгалтерию, тратить время на сбор чеков от покупок или анализировать смс-отчеты от банка. Выявить причину финансовых издержек поможет новый сервис анализа расходов в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн".

С его помощью вы сможете узнавать информацию о ваших тратах и анализировать свои расходы. Достаточно просто расплачиваться банковской картой Сбербанка, а система даст вам полный отчет обо всех ваших тратах. Сервис анализа расходов доступен в мобильных приложениях "Сбербанк Онлайн" для устройств на платформах iOS (iPhone) и Android. Таким образом, вы получаете удобный инструмент в вашем мобильном, который позволит контролировать расходы.

Чтобы начать работу, в приложении нужно зайти в раздел "Мои финансы" (изображение диаграммы в верхней части экрана мобильного средства). В нем доступны три раздела с информацией по доступным средствам, расходам и вашим целям.

В разделе с доступными средствами отображается текущее состояние ваших счетов и карт.

Раздел с расходами покажет все траты, оплаченные картой за выбранный период, и автоматически распределит их по категориям, таким как коммунальные платежи, траты на здоровье и красоту, одежду и аксессуары, покупки в супермаркетах и так далее.

Приложение предоставит вам отчет в виде наглядной цветовой диаграммы с вашими расходами не только в денежном выражении, но и покажет, какую часть от ваших расходов они составляют.

С помощью сервиса анализа расходов вы поймете, на что уходят ваши деньги, и получите возможность переосмыслить траты. Тогда освободившиеся средства вы сможете направить на то, что вам действительно нужно! Возможно, отказ от ежедневной чашки кофе "c собой" через год поможет купить новый мебельный гарнитур, ограничение на онлайн-покупки разнообразных мелочей позволит со временем сделать крупную покупку или приблизить начало ремонта в квартире или на даче. При этом вы всегда сможете настроить сервис под себя – любую операцию можно самостоятельно перенести в нужную статью расходов и скорректировать итоговый результат.

После анализа ваших расходов вы, вполне возможно, захотите поставить для себя новые финансовые цели. И приложение от Сбербанка сможет стать для вас помощником в их решении. Функция "Мои цели" позволит открывать специальные счета для накопления средств и воплощения ваших планов в жизнь. Такой целью может быть что угодно: образование или свое дело, проведение праздника или финансовый резерв.

Современные технологии с каждым днем совершенствуются и постепенно переходят из области науки в повседневную жизнь. Сервис анализа личных расходов в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" является свидетельством того, как технологичные решения могут поменять нашу жизнь к лучшему. Ведь с помощью нового сервиса управление и планирование расходов станет еще более оперативным и точным, а решать ежедневные задачи станет проще.

Сервис анализа расходов доступен в рамках мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" всем клиентам – держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт и карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro "Социальная" Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013), подключенных к СМС-сервису "Мобильный банк". Воспользоваться мобильным приложением "Сбербанк Онлайн" возможно при наличии доступа в сеть Интернет. Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" доступно бесплатно для скачивания в магазинах приложений для использования на мобильных устройствах и платформах iPhone, iPad (являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах), Android (является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.), Windows Phone (является зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт). В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об Онлайн-сервисах Сбербанка и иных услугах уточняйте на сайте банка

