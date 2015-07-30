По факту нападения у офиса Сбербанка возбудили уголовное дело

Полиция сняла оцепление у отделения "Сбербанка" на Миклухо-Маклая

По факту разбойного нападения у офиса Сбербанка на юго-западе столицы возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "Москва 24".

Московская полиция продолжает расследование нападения. Сейчас оцепление вокруг отделения Сбербанка на улице Миклухо-Маклая, из которого выходили ограбленные мужчины, снято.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По данным следствия, трое неизвестных напали на двоих клиентов банка, которые выходили из него с сумкой наличных. "Неизвестные произвели не менее 4 выстрелов в потерпевших и похитили у одного из раненых сумку предположительно с крупной суммой денег. После совершения преступления нападавшие скрылись", – сообщили в пресс-службе столичного управления СКР. В городе объявлен план "Перехват".

Это вторая попытка ограбления банка в столичном регионе за последние семь дней. 25 июля из отделения банка в Одинцовском районе Подмосковья украли крупную сумму денег. По некоторым данным, злоумышленник унес с собой 27 миллионов рублей.