Оплатить штраф за нарушение ПДД теперь можно через банкомат

Столичные нарушители правил дорожного движения с апреля этого года могут найти и оплатить штрафы ГИБДД через банкоматы Сбербанка. Для этого им надо выбрать в меню пункт "Другие платежи города Москва", расположенный под кнопкой "Налоги, штрафы, госпошлины".
Чтобы оплатить штраф, автомобилистам необходимо ввести номер водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства или постановления, а проштрафившимся пешеходам – номер паспорта. К оплате принимаются как карты, так и наличные.
Сервис позволяет найти и оплатить штрафы ГИБДД, загруженные в информационную систему о государственных и муниципальных платежах Федерального казначейства (ГИС ГМП), независимо от региона, в котором было совершено нарушение. Помимо банкоматов, функция поиска и оплаты штрафов доступна в системе "Сбербанк Онл@йн".
