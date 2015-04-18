Надежная защита вашего спокойствия

[html] [/html]

Наша жизнь полна неожиданностей, поэтому даже самое надежное место в мире – ваш дом, нуждается в защите. Но как предугадать, что может случиться во время вашего отсутствия в квартире или на даче?

Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне необходимо заручиться поддержкой надежного партнера, который может прийти на помощь, когда она необходима. Сбербанк России совместно со своим партнером ООО СК "Сбербанк страхование"* предлагает программу "Защита дома", которая позволяет на год застраховать отделку и инженерное оборудование вашей квартиры или дома и находящегося в них имущества от различных повреждений, а также, гражданскую ответственность перед соседями**.

Программа создана для тех, кто думает о будущем и о том, как обезопасить себя и близких от последствий непредвиденных ситуаций. Кроме того, вы можете позаботиться о родных и друзьях, подарив им полис. Для людей преклонного возраста такие подарки будут особенно актуальны.

Когда может понадобиться страховка?

Самые распространенные бытовые ситуации - пожар, залив, кража со взломом, стихийные бедствия и т. д. К их последствиям очень сложно подготовиться как морально, так и материально. Но можно защитить себя от непредвиденных расходов, вовремя купив страховку. Не придется ждать, пока компетентные органы дадут заключение по произошедшему случаю, если сумма ущерба составит не более 100 000 руб., и из имеющихся документов ясны обстоятельства наступления страхового случая.

.



Что можно застраховать?

Благодаря программе "Защита дома") вы сможете застраховать не только внутреннюю отделку жилища, но и теле- и аудиоаппаратуру, бытовую технику, компьютеры, мебель, ковры, книжную библиотеку и многое другое.

В неприятной ситуации, такой как потоп или пожар, возникшей по вашей вине, "Сбербанк страхование" покроет ущерб, нанесенный имуществу соседей.

Сколько это стоит?

Стоимость полиса «Защиты дома» может варьироваться от 2500 рублей до 7500 рублей в зависимости от суммы, на которую Вы хотите застраховать имущество и гражданскую ответственность (от 600 000 руб. до 2 000 000 руб.)3. Получается, выгоднее купить один полис, который впоследствии поможет сократить затраты на возмещение убытков от возможного происшествия.

Как это купить?

Одно из преимуществ страховки "Защита дома" - простота оформления. Сама программа представлена в виде привлекательной коробки, которую легко купить в любом отделении Сбербанка. На сайте www.sberbankins.ru можно приобрести продукт "Защита дома Онлайн"****.

Все, что от вас требуется, – выбрать, на какую сумму вы хотите застраховать имущество и оплатить полис.

*Страховые услуги в рамках Программы "Защита дома" оказывает ООО СК "Сбербанк страхование" (лицензия СИ № 4331 от 08.10.2014 г.). ОАО "Сбербанк России" (Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012) выступает агентом страховой компании на основании договора. **С подробным перечнем включенных в страховую программу рисков и объектов страхования, с ограничениями в страховом покрытии, исключениями из страхования, порядком определения страховой суммы и размера страховой выплаты (включая лимиты ответственности), а также с иными условиями страхования вы можете ознакомиться на сайте "Сбербанк страхование" ***Варианты страхования: 1) стоимость полиса 2 500 руб. при страховой сумме 600 тысяч руб.; 2) стоимость полиса 5 500 руб. – при страховой сумме 1, 4 млн. руб.; 3) стоимость полиса 7 500 руб. – при страховой сумме 2 млн. руб. Срок страхования – 1 год. ****Варианты страхования: 1) стоимость полиса 2 250 руб. при страховой сумме 600 тысяч руб.; 2) стоимость полиса 4 950 руб. – при страховой сумме 1,4 млн. руб.; 3) стоимость полиса 6 750 руб. – при страховой сумме 2 млн. руб. Срок страхования – 1 год.



Подробную информацию о программе вы можете получить на сайте

Или по телефону Горячей линии: 8 800 555 5550

ОАО "Сбербанк России". Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.



На правах рекламы