Сбербанк предупредил о возможности технических сбоев 7 июля

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Сбербанк России 7 июля с 00.00 по 03.30 проведет технологические работы в процессинговом центре, из-за чего будет затруднен ряд операций, сообщает пресс-служба банка.

В это время будет недоступно проведение операций в "личном кабинете" в банкоматах и терминалах банка.

Также клиенты не смогут совершать платежи в Интернете по технологии 3D-Secure с использованием карт Сбербанка, говорится в сообщении.

Платежи в системах "Сбербанк Онлайн" и "мобильный банк" будут приниматься в очередь с исполнением после завершения технологических работ.

Финансовые операции по банковским картам Сбербанка будут выполняться в полном объеме, за исключением кратковременных перерывов общей продолжительностью не более пяти минут.