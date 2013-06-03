В электронной очереди Сбербанка может появиться кнопка "пенсионер"

Фото: ИТАР-ТАСС

Пенсионеры предлагают выделить в офисах Сбербанка отдельные операционные окна для обслуживания пожилых людей и создать в электронной очереди отдельную кнопку "пенсионер".

Такие пожелания были высказаны в ходе встречи, в которой приняли участие активные клиенты банка пенсионного возраста.

Будет ли рассмотрена возможность создания отдельной кнопки, не уточняется.

Напомним, что в Московском банке Сбербанка обслуживается более 90% пенсионеров столицы.

В августе прошлого года между Сбербанком, отделением Пенсионного фонда по Москве и области и "Союзом пенсионеров Подмосковья" было подписано соглашение о сотрудничестве в области информационно-просветительской деятельности среди населения, в рамках которого проводятся курсы повышения финансовой и компьютерной грамотности.