Мошенники рассылают SMS-сообщения клиентам Сбербанка

Аферисты атакуют клиентов "Сбербанка" по sms

Клиентов Сбербанка атакуют мошенники – они рассылают SMS-сообщения, в которых сообщают о том, что карта заблокирована, с нее сняли деньги либо, наоборот, пополнили.

Перезвонив по указанному телефону, человек получает нехитрые инструкции якобы для отмены операции, а в результате переводит средства на счет аферистов.

Представители банка просят держателей карт не реагировать на сомнительные SMS. Отличить "липовые" сообщения можно по следующим признакам: мошенники не знают персональных данных держателей карт, поэтому в текстах нет номера счета или имени клиента.