Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля 2013, 09:05

Экономика

Мошенники рассылают SMS-сообщения клиентам Сбербанка

Аферисты атакуют клиентов "Сбербанка" по sms

Клиентов Сбербанка атакуют мошенники – они рассылают SMS-сообщения, в которых сообщают о том, что карта заблокирована, с нее сняли деньги либо, наоборот, пополнили.

Перезвонив по указанному телефону, человек получает нехитрые инструкции якобы для отмены операции, а в результате переводит средства на счет аферистов.

Представители банка просят держателей карт не реагировать на сомнительные SMS. Отличить "липовые" сообщения можно по следующим признакам: мошенники не знают персональных данных держателей карт, поэтому в текстах нет номера счета или имени клиента.

Сбербанк мошенничество SMS чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика