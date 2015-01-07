Аэропорт Сахалина закрыт на сутки из-за непогоды

Рейсы из Краснодара в Москву отправляются с серьезной задержкой

Авиасообщение между Сахалином и материковой частью России прервано из-за непогоды. Аэропорт острова закрыт на сутки из-за сильного снегопада, сообщает телеканал "Москва 24".

Рейсы, в том числе и самолеты из Москвы, отправляют на запасные аэропорты в Хабаровске и Владивостоке. Аэропорт откроют в четверг в том случае, если непогода отступит.

Схожие проблемы испытывают и те, кому надо вылететь из Краснодара. Во вторник вечером местный аэропорт был закрыт из-за снегопада.

В настоящее время он уже принимает рейсы, но прилет некоторых лайнеров по-прежнему задерживается. Кроме того, задержан вылет рейса Краснодар-Москва.

Накануне в социальных сетях появились сообщения от пассажиров, которые рассказывали, что не могут вылететь в Москву на протяжении 10 часов.

По данным МЧС, расписание аэропорта войдет в обычный режим к середине среды.