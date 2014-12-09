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Москва 24

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Происшествия

09 декабря 2014, 21:11

Один человек погиб в аварии на Садовом кольце

Садовое кольцо авария дтп

На Земляном валу водитель машины погиб в результате аварии

На улице Земляной вал произошла авария с участием двух автомобилей. В результате инцидента один человек погиб, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам очевидцев, седан двигался по направлению к Таганскому тоннелю. В районе Высокояузского моста его подрезал другой автомобиль. В результате машину вынесло боком на встречную полосу, где она получила сильный удар. Водитель скончался на месте до приезда медиков.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, утром 10 августа на Садовом кольце произошла резонансная авария. В районе Новинского бульвара джип Toyota Land Cruiser на полном ходу врезался в стоящий на проезжей части грузовик Hyundai, принадлежавший дорожным службам.

Водитель Hyundai перед аварией вышел из машины и попал под внедорожник. От полученных травм он скончался на месте.

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