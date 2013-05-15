"Ночь в парке": фаер-шоу и арт-объекты из тюльпанов

Фото: ИТАР-ТАСС

С 18 на 19 мая в Москве пройдет акция "Ночь в парке". Сетевое издание М24.ru и интерактивная афиша 2do2go.ru составили список площадок, на которых до самого рассвета будут развлекать посетителей танцами, конкурсами и розыгрышами.



Музеон

В парке искусств Музеон пройдет инди-фестиваль Avantfest. На сцене выступят российские команды Secrets of the Third Planet, Gods Against Zombies и April Sun. Также посетители парка смогут увидеть выступление сестер Ханны и Колетт Торлоу - молодых исполнительниц английского рока "2:54". Группа была основана в 2012 году и за время своего существования успела завоевать положительные отзывы в британской музыкальной прессе. Ребята играют мелодичный рок с элементами гаражного и шугейза.

Фестиваль в Музеоне начнется в 19.00.

Парк имени Горького

Весь день на площадке центрального парка столицы будут строить новый арт-объект из сотен тюльпанов, ветвей деревьев и парковой техники. Церемония открытия состоится при участии посла Королевства Нидерландов в России Рона Келлера и директора парка Ольги Захаровой. Тем, кто желает выиграть две путевки на отдых, стоит подготовиться. Их отдадут тому, кто скажет, сколько тюльпанов высадили в Парке в октябре 2012 года.

А еще в парке Горького пройдет большой концерт классической музыки. В программе - известные произведения и необычные обработки классической музыки.

Основная развлекательная программа начнется в 18.00.

Парк культуры и отдыха "Красная Пресня"

Здесь под звездным весенним небом пройдет фаер-шоу. Для любителей размеренного отдыха администрация парка подготовила программу с танцевальной и дыхательной медитацией. Темнота ночи и атмосфера парка позволит ощутить эти практики по-новому.

Праздничные мероприятия начнутся в 21.00.

Сад имени Баумана

Здесь появятся нестандартные платформы-подмостки, спроектированные молодыми архитекторами. Посетителям обещают акустические концерты, выступления джазового ансамбля и поэтические чтения.

Начало – в 19.30

"Сокольники"

В парке "Сокольники" подведут итоги открытого конкурса Art Night, наградив победителей в номинациях "Лучшая Art-графика" и "Лучший Art-объект". Также в рамках конкурса пройдет выставка объемных инсталляций и графических работ участников.

Действо начнется в 19.00.