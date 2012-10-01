Читатели М24: на Алтуфьевском шоссе устроили свалку автомобилей

Читательница М24 обнаружила на северо-востоке Москвы свалку автомобилей, размещенную прямо вдоль дороги.

По ее словам, свалка располагается в черте города - на Алтуфьевское шоссе при выезде на МКАД (за постом ДПС возле автозаправки "Газпром Нефть"). Туда свозят разбитые машины после ДТП, и их число регулярно увеличивается.

Фото: Любовь Трофимова

Читательницу неприятно удивляет то, что свалка находится рядом с церковью. "Неприятно видеть это кладбище трагедий", - отмечает она.

Фото: Любовь Трофимова

Если у Вас есть интересные новости о Москве, сообщайте их нам.