Папа Римский смутил жену Трампа вопросом о меню президента США

Папа Римский Франциск спросил Меланью Трамп про меню президента США в среду, 24 мая, во время встречи с четой Трампов, передает Associated Press.

"Чем вы его кормите? Потицей (словенский ореховый рулет – m24.ru)?", – спросил понтифик Меланью Трамп.

Первая леди, видимо, не поняла, что речь идет о традиционном блюде Словении, откуда она родом. Возможно, ей могло послышаться слово "пицца".

Однако затем она вспомнила о традиционном блюде Словении, откуда Меланья Трамп родом. "Потица? Ах, да", – улыбнулась первая леди.