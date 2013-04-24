Более тысячи авиарейсов задержаны в США из-за экономии бюджета

Москвичам, которые отправляются в Соединенные штаты Америки, советуют тщательно следить за информацией на онлайн-табло аэропортов. Секвестр бюджета в США вызвал задержки более тысячи авиарейсов.

По данным Федерального управления гражданской авиации штатов, перебои возникли в аэропортах Вашингтона, Далласа, Лас-Вегаса и Лос-Анжелеса, поскольку там недостаточно сотрудников, которые могут обеспечить нормальную работу авиаузлов.

Отметим, меры экономии бюджета начали действовать в США с марта. Всего до конца финансового года - до 30 сентября - планируется сократить расходы на 85 миллиардов долларов.