22 января 2017, 22:25

В мире

Американские сенаторы хотят запретить Трампу снятие санкций с России

Фото: ТАСС/Glen Johnson

Американские сенаторы планируют лишить Дональда Трампа возможности снять санкции с России. Соответствующий законопроект политики собираются внести в верхнюю палату конгресса, пишет издание Politico.

Заявление об этом сделал в прямом эфире телеканала ABC сенатор от Демократической партии Чак Шумер и республиканец Джон Маккейн. Политики опасаются, что если санкции с России будут сняты, она продолжит вмешиваться в американские выборы и "делать другие плохие вещи".

При этом Джон Маккейн настаивает на увеличение санкций в отношении России.

Окончательное решение касательно этой инициативы будет принимать лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Ранее в интервью газете The Times президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по ядерному разоружению между Вашингтоном и Москвой могут стать первым шагом на пути к снятию санкций с России.

В начале этого года группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект о расширении антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине и кибератаками, в которых Вашингтон обвиняет Москву.

Законопроект вводит дополнительные санкции против РФ "за деятельность против американских интересов". Ограничительные меры будут касаться физических лиц, которых в сенате считают ответственными за кибератаки против США.

