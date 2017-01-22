Американские сенаторы хотят запретить Трампу снятие санкций с России

Фото: ТАСС/Glen Johnson

Американские сенаторы планируют лишить Дональда Трампа возможности снять санкции с России. Соответствующий законопроект политики собираются внести в верхнюю палату конгресса, пишет издание Politico.

Заявление об этом сделал в прямом эфире телеканала ABC сенатор от Демократической партии Чак Шумер и республиканец Джон Маккейн. Политики опасаются, что если санкции с России будут сняты, она продолжит вмешиваться в американские выборы и "делать другие плохие вещи".

При этом Джон Маккейн настаивает на увеличение санкций в отношении России.

Окончательное решение касательно этой инициативы будет принимать лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Ранее в интервью газете The Times президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по ядерному разоружению между Вашингтоном и Москвой могут стать первым шагом на пути к снятию санкций с России.