21 мая 2013, 08:57

В мире

Более 50 человек погибли в результате стихийного бедствия в США

Более 50 человек погибли в результате стихийного бедствия в США. На штат Оклахома обрушилось торнадо.

Регион уже объявлен зоной стихийного бедствия. Соответствующий указ подписал президент США Барак Обама, сообщает РИА Новости.

В результате торнадо погиб 51 человек, из которых 20 - дети. Обама распорядился оказать финансовую помощь региону, пострадавшему от стихии.

Отметим, что торнадо происходят в США достаточно часто. В прошлом году восток США пострадал от другой стихии - на побережье США обрушился ураган "Сэнди".

