Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля 2017, 08:06

В мире

Делегация КНДР может провести переговоры с экс-чиновниками США

Фото: Zuma\TASS
Kcna

Представители КНДР могут посетить США для встречи с бывшими американскими чиновниками, сообщила газета The Washington Post.

Источники рассказали изданию, что планирование встречи находится на подготовительной стадии, она еще не утверждена.

Переговоры хотят провести в Нью-Йорке через несколько недель. Это будут первые подобные консультации за пять лет.

Госдепартамент США не примет участие в переговорах, но сам факт выдачи виз делегатам из КНДР будет косвенно свидетельствовать об одобрении со стороны ведомства. Источники полагают, что подобная встреча может стать подтверждением желания лидера КНДР Ким Чен Ына начать диалог с администрацией президента США Дональда Трампа.

Официальных комментариев от представителей администраций двух стран издание не привело.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США считают КНДР "большой проблемой" для своей национальной безопасности

Он пообещал "очень решительно" заниматься решением проблем с Северной Кореей.

Кроме того, Трамп осудил запуск баллистической ракеты в КНДР. Он поддержал протест кабмина Японии, против подобных испытаний.

США КНДР жизнь в мире переговоры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика