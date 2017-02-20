Делегация КНДР может провести переговоры с экс-чиновниками США

Фото: Zuma\TASS

Kcna

Представители КНДР могут посетить США для встречи с бывшими американскими чиновниками, сообщила газета The Washington Post.

Источники рассказали изданию, что планирование встречи находится на подготовительной стадии, она еще не утверждена.

Переговоры хотят провести в Нью-Йорке через несколько недель. Это будут первые подобные консультации за пять лет.

Госдепартамент США не примет участие в переговорах, но сам факт выдачи виз делегатам из КНДР будет косвенно свидетельствовать об одобрении со стороны ведомства. Источники полагают, что подобная встреча может стать подтверждением желания лидера КНДР Ким Чен Ына начать диалог с администрацией президента США Дональда Трампа.

Официальных комментариев от представителей администраций двух стран издание не привело.