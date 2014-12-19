Барак Обама. Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Президент США Барак Обама подписал закон, позволяющий вводить новые санкции против России, сообщает Reuters. При этом он отметил, что пока не собирается применять правовой акт, а Вашингтон готов отменить санкции, если Москва предпримет "необходимые шаги".

Закон носит название "Акт о поддержке свободы Украины". Предположительно, он может быть направлен против "Газпрома" и оборонно-промышленного комплекса. Добавим, что отдельная глава закона посвящена увеличению военной помощи Украине, на которую только в 2015 году планируется выделить около 100 миллионов долларов.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что подписанный президентом США закон "способен надолго подорвать возможности нормального взаимодействия между нашими странами".

С марта 2014 года западные страны несколько раз вводили санкции в отношении ряда российских политиков, бизнесменов, банков и компаний. Но 5 декабря Евросоюз разрешил предоставлять кредиты сроком более 30 дней российским банкам, ранее попавшим в санкционный список ЕС.

Введенный в сентябре 2014 года запрет больше не распространяется на экстренные займы для обеспечения платежеспособности и ликвидности юридических лиц, зарегистрированных на территории ЕС и как минимум на 50% принадлежащих российским банкам.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении Сбербанка, ВТБ, "Газпромбанка" ВЭБ и "Россельхозбанка". Так, европейским банкам и инвестиционным компаниям запретили кредитовать российские банки, попавшие под санкции, а также оказывать им различного вида финансовые услуги.

Вскоре санкции в отношении российских компаний и банков ввели власти США. В частности, санкции коснулись Сбербанка, "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Роснефти", а также "Газпрома", "Газпром Нефти" и "Сургутнефтегаза". Новые санкции США запретили финансовым учреждениям, лицам и компаниям, попавшим в список, брать кредиты у американских банков на срок свыше 30 дней.