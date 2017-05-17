Великобритания продолжит делиться секретными данными с США – Тереза Мэй

Фото: ТАСС/Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Великобритания продолжит делиться с Соединенными Штатами разведывательной информацией, сообщает Reuters. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции в среду.

"Мы продолжим работать с США и продолжим делиться с ними разведданными, так же, как мы это делаем с другими странами, потому что мы совместно боремся с общими угрозами", – сказала Мэй.

Так британский премьер отреагировала на сообщения о передаче Трампом секретных данных главе МИД России Сергею Лаврову.

"Решения о том, что президент Трамп обсуждает с кем бы то ни было в Белом доме – это целиком решения президента Трампа", – подчеркнула премьер-министр.