Великобритания продолжит делиться секретными данными с США – Тереза Мэй

Фото: ТАСС/Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Великобритания продолжит делиться с Соединенными Штатами разведывательной информацией, сообщает Reuters. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции в среду.
"Мы продолжим работать с США и продолжим делиться с ними разведданными, так же, как мы это делаем с другими странами, потому что мы совместно боремся с общими угрозами", – сказала Мэй.
Так британский премьер отреагировала на сообщения о передаче Трампом секретных данных главе МИД России Сергею Лаврову.
"Решения о том, что президент Трамп обсуждает с кем бы то ни было в Белом доме – это целиком решения президента Трампа", – подчеркнула премьер-министр.
Сам Трамп заявил, что сознательно поделился с Россией информацией, поскольку имел на это полное право. Глава Белого дома подчеркнул, что речь шла о борьбе с терроризмом и безопасности авиаполетов.