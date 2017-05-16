Трамп назвал встречу с Лавровым в Белом доме очень успешной

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал встречу с министром иностранным дел РФ Сергеем Лавровым как очень успешную, сообщает ТАСС.

Свои слова американский лидер озвучил в ответ на вопросы журналистов о публикации The Washington Post. В ней утверждалось, что Трамп якобы мог поделиться с Лавровым информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ.

"У нас состоялась очень и очень успешная встреча с министром иностранных дел России", – сказал Трамп.

Трамп также заявил, что США хочет иметь как можно больше партнеров для совместной борьбы с терроризмом. Он хотел поделиться с Россией данными, относящимся к этой проблеме, и имел на это полное право, подчеркнул ранее Трамп.

Встреча представителей США и России состоялась 10 мая. Глава МИД России обсудил с Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном сирийский вопрос, а также создание зон деэскалации.