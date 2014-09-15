Барак Обама отправил бельгийскому премьеру проспоренное пиво

Барак Обама. Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо получил от президента США Барака Обама два ящика американского пива по итогам пари, заключенного во время чемпионата мира по футболу, сообщает нидерландское издание NOS.

Американское посольство в Бельгии объявило, что в Брюссель для Ди Рупо доставлены два ящика пива "Сэмюэл Адамс" от Обамы.

В преддверии матча сборных Бельгии и США на чемпионате мира по футболу бельгийский премьер бросил Обаме вызов в соцсетях, предложив пари на два ящика пива, которые поставит проигравшая сторона. Матч состоялся 27 июня и завершился победой Бельгии со счетом 2:1.

Добавим, что ранее президент США дважды проигрывал в спорах с премьер-министром Канады Стивеном Харпером. Обама ставил на свою хоккейную сборную в финале Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и в полуфинале Игр-2014 в Сочи. В обеих встречах сильнее были канадские хоккеисты.