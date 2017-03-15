Белый дом назвал публикацию налоговой декларации Трампа незаконной

Фото: ТАСС/Douliery Olivier

Белый дом назвал готовящуюся публикацию налоговой декларации президента США Дональда Трампа за 2005 год незаконной, сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что Трамп в 2005 году заплатил 38 миллионов долларов налогов с дохода в 150 миллионов долларов и не должен был платить больше, чем требует закон. Отмечается, что "незаконно воровать и публиковать налоговые декларации".

Трамп до избрания президентом США был известен как бизнесмен и шоумен. Считается, что он миллиардер, но доподлинно это неизвестно, поскольку налоговые декларации Трампа опубликованы не были.