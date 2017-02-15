Трамп назвал сообщения о "российских связях" попытками скрыть ошибки Клинтон

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп посчитал утверждения о "российских связях" его команды попытками скрыть ошибки Хиллари Клинтон. Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее неназванные американские чиновники заявили New York Times, что члены президентской кампании Трампа якобы контактировали с сотрудниками российской разведки до выборов в США.