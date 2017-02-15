Форма поиска по сайту

15 февраля 2017, 17:22

Трамп назвал сообщения о "российских связях" попытками скрыть ошибки Клинтон

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп посчитал утверждения о "российских связях" его команды попытками скрыть ошибки Хиллари Клинтон. Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее неназванные американские чиновники заявили New York Times, что члены президентской кампании Трампа якобы контактировали с сотрудниками российской разведки до выборов в США.

О содержании контактов со спецслужбами не сообщалось, упоминалось лишь имя советника Трампа Пола Манафорта. Сам Манафорт любые сознательные контакты с разведкой РФ отрицает.

В Службе внешней разведки утверждения в газете New York Times назвали бездоказательными.

Из-за телефонных бесед с послом РФ в США Сергеем Кисляком своего поста лишился советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. На эту должность назначен генерал Джозеф Келлог.

