Трамп назвал сообщения о "российских связях" попытками скрыть ошибки Клинтон

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs
Президент США Дональд Трамп посчитал утверждения о "российских связях" его команды попытками скрыть ошибки Хиллари Клинтон. Об этом он написал в своем Twitter.
Ранее неназванные американские чиновники заявили New York Times, что члены президентской кампании Трампа якобы контактировали с сотрудниками российской разведки до выборов в США.
В Службе внешней разведки утверждения в газете New York Times назвали бездоказательными.
Из-за телефонных бесед с послом РФ в США Сергеем Кисляком своего поста лишился советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. На эту должность назначен генерал Джозеф Келлог.